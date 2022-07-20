蔡英文總統今天接見「歐洲議會畢爾副議長訪問團」表示，希望台灣和歐盟一起建立更堅實的夥伴關係，並且加速推動雙邊投資協定，為雙方的人民創造更多福祉。面對威權主義擴張，我們有能力也願意和世界各國分享經驗，期待跟民主夥伴加強合作，共同打造具有韌性的民主陣線。

蔡英文總統今天由總統府祕書長李大維、外交部長吳釗燮陪同接見「歐洲議會畢爾副議長訪問團」，蔡英文致詞時表示，這是歐洲議會高層首度正式訪問台灣，對我們雙邊關係的深化意義非凡。

她說，畢爾是台灣的好朋友，長期在歐洲議會為台灣發聲，不僅支持我們的國際參與，也非常重視台海的和平穩定發展，在畢爾跟歐洲議員朋友的支持下，過去這幾年歐洲議會越來越關注台灣議題，從去年1月到現在已經通過20項友台決議案，藉這個機會，她要代表台灣人民向畢爾表達誠摯的感謝。

蔡英文表示，台灣和歐盟是理念相近的夥伴，我們在各領域也不斷地加強合作交流，尤其在經貿往來上，歐盟一直是台灣最大外資來源，去年台灣對歐洲的投資也創下歷史新高。就在這個月初，歐洲議會剛通過決議案，支持台灣和歐盟持續深化經濟關係，並且加強供應鏈合作。

她說，現在歐盟執行的綠色新政和數位轉型計畫，跟台灣積極發展戰略產業的方向不謀而合，她也在今年初提出強化歐洲鏈結計畫，希望台灣和歐盟一起建立更堅實的夥伴關係，並且加速推動雙邊投資協定，為雙方的人民創造更多的福祉。

面對威權主義擴張，她強調，台灣位處在民主防線的最前緣，我們有能力也願意和世界各國分享經驗，也期待跟民主夥伴加強合作，共同打造具有韌性的民主陣線。「讓我們一起提升台灣與歐盟雙邊關係，也一起為民主自由的生活方式更盡一份心力」。