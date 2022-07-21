路透社引述消息報導，歐盟反壟斷主管機關取得新證據，可能擴大對於科技巨擘蘋果的反壟斷調查，但不會提出新的訴訟。

歐盟執委會去年告知蘋果，後者要求軟體開發商須使用他們應用程式內的支付系統，且限制開發商告知用戶有其他支付選擇，此行為涉及扭曲音樂串流市場競爭。歐盟此舉在於回應音樂串流業者Spotify申訴 。

消息人士表示，歐盟執委會打算寄送補充文件給蘋果，而這類文件通常代表掌握到相關指控的新證據。蘋果可採書面方式回應。