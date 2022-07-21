連日高溫炎熱，許多民眾晚上回家都把冷氣打開。台南市中西區、南區今晚9時42分突然無預警大停電，5228戶無電可用，市區多處路段陷入一片漆黑，許多耐不住高溫的民眾哀嚎，「天氣這麼熱，沒冷氣怎麼睡？」對此，台電台南營業處表示，目前已立即派員緊急搶修，10點10分已有3559戶復電，初步檢查疑似為新建線CB跳脫，地下線路無自動復閉，預計深夜11時可望全部修復復電。

台南市中西區、南區今晚近10點突然無預警大停電，造成造成5228戶停電，台電派員搶修中。（台電提供／曹婷婷台南傳真）

台南市中西區、南區今晚近10點突然無預警大停電，造成造成5228戶停電，台電派員搶修中。（台電提供／曹婷婷台南傳真）

台電指出，晚間9點42分發生這一起停電，停電區域包括中西區、南區的中正路、中華西路一段、中華西路二段、仁南四街、仁南街、文南路、正舆街、民生路二段、永南街、永華路路一段、永華路二段、府前路二段、金華路二段、金華路三段、建南路、星鑽街、美南街、美樂街、海安路段、健康路二段、健康路三段一帶等。

目前台電正緊急搶修，將陸續恢復供電，台電表示，整起停電的肇因線路跳脫，深夜10點10分復電3559戶，剩餘1669戶積極搶修中，預計深夜11時許可望全數恢復供電。