高雄岡山區中山南路、後紅路今晚(22日)7點多又傳出停電事故，一共31戶無電可用，台電緊急派員搶修後，順利在8點8分復電。

對此台電高雄營業處表示，經調查後，發現熔絲鏈開關遭松鼠碰觸燒毀，為停電主因。

台南又傳大停電！5228戶黑一片 南區、中西區緊急搶修中
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