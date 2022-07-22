高雄晚間又停電1小時！台電證實小動物惹禍：是松鼠碰到開關 21:392022/07/22 中時新聞網 林毅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄晚間再傳停電意外，台電指出原因出在松鼠碰觸熔絲鏈開關導致燒毀。(示意圖／資料照、王英豪攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄岡山區中山南路、後紅路今晚(22日)7點多又傳出停電事故，一共31戶無電可用，台電緊急派員搶修後，順利在8點8分復電。 對此台電高雄營業處表示，經調查後，發現熔絲鏈開關遭松鼠碰觸燒毀，為停電主因。 台南又傳大停電！5228戶黑一片 南區、中西區緊急搶修中 電力結合美學 台電瓩設計獎大稻埕百年老屋開展 巨型小海豹躺進愛河灣 人氣貼圖角色將實體現身高雄 #台電 #停電 #小動物 #松鼠 #高雄 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 品觀點│響應文博會在高雄 人氣貼圖巨大化「聊療漂漂河」療癒亮相 14:452022/07/22 寶島 熱爆！用電連兩天破4000萬瓩 下周恐再創新高紀錄 18:322022/07/21 財經 PLG》鋼鐵女神雅典娜進行擴編海選 主播、空姐當講師 11:102022/07/22 體育 T1聯盟》高雄海神連4天公布續約動態 這次換成于煥亞 17:142022/07/22 體育 裝甲兵遭砲管重擊殉職 號稱電眼「小周渝民」 部落高人氣 07:372022/07/22 社會 黃宗祺油畫師生聯展 在畫裡遇見幸福 09:002022/07/22 房市新訊 蔡英文視察藥局送藥到府專案 民眾熱情高喊：總統加油 15:302022/07/22 政治 台灣風訓跨國服務 拿下日本合約 04:102022/07/22 財經要聞 妻子外遇又好賭 莽夫「要讓妳死」狂刺8刀下場出爐 15:352022/07/22 社會 超人氣貼圖登高雄愛河「聊療漂漂河」療癒亮相 14:282022/07/22 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。