1名網友在《爆廢公社》和大家分享市場買菜的親身經歷，日前他去買木瓜時，聽聞刺青的店員大吼：「不爽不要買啦」、「會驚就不要買」；他結帳時還被店員1斤木瓜多坑10塊錢，經歷整個過程讓他直呼：「菜市場水很深」，貼文一出引起熱議。

原PO在臉書社團《爆廢公社》分享市場買菜經歷，日前他到市場買水果，聽聞後方客人詢問店員木瓜的價格，沒想到刺青的男店員不高興地大喊：「不要問我，剛剛我已經講了，要買就買，會驚就不要買」，過沒多久，後方又有客人詢問，刺青男直接大吼：「嘸知啦！不爽不要買啦」，男子的聲音大到整間店都震了一下。

原PO結帳時，櫃台的女店員以1斤29元替他結帳，後方排隊的阿桑插嘴表示「剛剛問是1斤19元」，女店員反駁自己沒記錯價錢，最終他與阿桑均以1斤29元結完帳，但阿桑不死心再次詢問另名店員價錢，此時老闆突對著櫃檯大喊：「木瓜1斤19元」，店員才將原PO和阿桑的木瓜重新秤重並退款。

原PO經過這次買菜經驗，感嘆表示「菜市場水很深」，且自己的戰鬥值明顯比阿桑還弱，自嘲以後上菜市場消費要帶辣椒水防身。文章曝光後，網友們紛紛留言：「我超有戰鬥力的」、「在市場買賣商品，除了要明碼標價外，還要留意商家的秤，一台斤是500克，還是600克。」、「菜市場是鬥智場，稍微不小心就會中招上當，各種話術和誤導」。