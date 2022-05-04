知名電視、廣播主持人趙婷，闖蕩演藝圈多年繳出漂亮成績單，擁有豐富財經背景的她，也曾主持金融節目，也時常在社群網站與粉絲分享日常，近來透露在住家附近水果攤買芭樂，2顆竟要價245元，讓她難以置信表示：「鑲金的芭樂」。

趙婷表示到離家車程5分鐘的水果攤買兩顆芭樂，聽到老闆娘說一斤130元，當下一度以為自己聽錯，最後則是花了245元，讓她坦言真的有被嚇傻，認為當下一定是頭太昏才會失手買下，直呼：「鑲金的芭樂，感覺自己定位為微風超市等級」，更無奈表示：「今天的晚餐就吃芭樂了」，接著提到雖曾買過一顆120元的蓮霧，但口感是截然不同。

對此，網友紛紛留言：「芭樂再怎樣貴也不會貴到這種價格吧」、「該不會是米粉湯隔壁的水果攤吧」、「去年此時龍潭的水果店賣芭樂是一顆$10」、「這種水晶芭樂，我挑了8顆約310元，用秤的」、「我也買過，從此不去那家水果攤了」、「果真是不上市場的人，現在芭樂是季節，什麼品種也沒那麼貴好嗎」、「前幾個月不敢說，現在芭樂好便宜的，被當盤子了」、「很扯的價格，這家要拒絕往來了」。

資深藝人曹西平去年也曾在臉書PO出兩顆高麗菜的照片，透露被老闆開價400元，當下以為看錯或老闆多算，但因為已經過磅，不好意思說不買，最後還是買回家，但仍不解地問：「為什麼要400多？我不太理解？現在的菜是什麼價錢？」