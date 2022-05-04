女星熊熊（卓毓彤）以甜美臉蛋、直率個性以及G級傲人上圍狂圈粉，還成為性感女神代表，親民的熊熊也不吝嗇在網上分享美照，日前為零食副業拍攝形象照時，她辣穿胸口挖洞的薄紗透視裝，還害羞問「選我嗎？」讓網友全酥麻。

熊熊日前為零食副業拍攝形象照，她以一襲紅色平口的低胸薄紗禮服亮相，大方解放香肩和白嫩美肌，最吸睛的是，熊熊的G級上圍呼之欲出，深邃事業線全都露，性感照相當吸睛，熊熊還幽默問：「茶、咖啡還是嘎蹦熊？或是...我」。

熊熊發文吸引網友暴動，紛紛留言：「當然是熊熊啊」、「超美的啦」、「小朋友才做選擇。我全要了」、「天啊 太性感」，熊熊辣照吸引網一片好評。

人氣很夯的熊熊，雖然是著名的女神代表，不過一舉一動都是話題的她，日前才發文透露自己聲音被嫌難聽，熊熊無奈說：「我聲音難聽好聽與否，是有危害到誰嗎？」熊熊表示是她聲帶長瘜肉，目前已在接受治療了，同時熊熊表示自己就是無法有甜美聲音，她也向酸民喊話「反正我又沒有要當歌手荼毒大家，真的可不可以放過我」。