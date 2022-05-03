金鐘視帝李立群日前帶女兒到大陸拍戲，未料遇到上海封城，李立群就連昨天（2日）過70歲生日，也是在隔離中度過，不過李立群在隔離期間則把重心放在經營抖音，李立群稍早就更新影片透露，他很猶豫要不要擦家裡地板，李立群對鏡頭反覆說：「地該擦了」、「是不是該擦地」，還反問：「是不是要擦地？」李立群糾結的模樣，更是逗樂一票網友，紛紛虧他是不是隔離到快崩潰了。

李立群稍早在抖音分享一則以「珍惜現在」為題的短片，李立群表示，他想趁封城期間找事做，接著並說，他和女兒來到上海家住了快一年，很猶豫是不是要親自擦家裡地板，李立群對鏡頭反覆說：「夠髒」、「地該擦了」，最後還反問：「你說我要不要擦地？」、「在解封之前擦」。

李立群甚至對著鏡頭自問自答：「你自個兒家愛擦不擦」、「對對對，還是擦地吧」，他最後還直呼：「太矛盾了，我在想想，好糾結」，李立群煩惱模樣逗樂眾人，網友還虧他：「悶壞了？」、「老李，你是不是已經有點人格分裂了？」、「看樣子快崩潰了」。

李立群煩惱是否要擦地，他糾結的模樣，逗樂一票網友。（圖／取材自抖音）

雖然遇到上海封城，不過李立群則把重點改放在經營抖音上，他幾乎每日一更、分享居家生活日常，李立群也因此粉絲暴增，成為另類的網紅，但李立群日前卻無端遭網指，他偷下樓買肉被防疫人員抓個正著，對此，李立群則親上微博闢謠：「你寫的東西怎麼跟我沒一點關係？請別拿我當槍使，打擊已經很辛苦的上海封城。你們的文章不懷好意。特此聲明。謠言止於智者。」而造謠該文章事後則已刪除。