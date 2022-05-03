美聯準會（Fed）5月利率會議召開前夕，美股2日隨科技股拉尾盤、驚現V 型反彈，那指大漲1.63％、費半則勁揚3.51％，然台股3日在國內勞動節連假後的五月開局，仍先消化美股四月最後一個交易日、四大指數全暴跌的「黑色星期五」，台股加權指數目前下跌111點，暫報16,480點，成交量急凍，目前仍不到1,500億元，暫報1,424億元。

據第一金投顧晨訊指出，台股連假後面臨補跌壓力，Fed將於3日、4日舉行會議並公布結果，市場靜待結果，本周除了觀察Fed動向，也須觀察中國五一長假後上海解封復工情況，上海已連2日本土COVID-19染疫數未破萬，疫情有趨緩跡象，若順利復工則有利電子股帶動反彈行情。

國內上市櫃公司4月營收及第一季財報陸續公告，基本面佳的公司有望受到市場青睞，然中國上海、蘇州、昆山等城市封城也可能影響上市櫃公司4月營收表現，目前仍有通膨、升息、疫情、戰爭等不確定性因素干擾，通膨可能導致市場需求端下滑、供應鏈庫存攀升，需關注庫存調整幅度。

短線而言，在美股動盪、基本面雜音多等情況下，盤勢仍偏弱震盪整理，本周法說會關注環球晶、世界、群聯及華新等釋出第二季營運展望，選股上可挑選產業趨勢向上、高殖利率、低本益比等族群類股伺機逢低佈局，資金方面需嚴格控管不可躁進。