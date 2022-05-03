智慧穿戴裝置領導品牌Garmin 2018年推出硬派潮流外型兼具強悍實力的Instinct本我系列GPS智慧腕錶，大展潮流玩味精神，繼2020年聯名《新世紀福音戰士》發揚日本精神的電玩動畫領域後，此次攜手日本超人氣動畫《航海王》，推出《航海王》聯名智慧腕錶「Instinct 2 Solar航海王亞洲限定版」，化身為滿載Outdoor科技的強大夥伴，帶領玩家一同航向偉大的航路。

《航海王》自1997年連載以來，憑藉熱血沸騰的華麗冒險，與永不放棄的冒險精神風靡全球，本次聯名款以草帽海賊團中人氣角色，船長「魯夫」、劍士「索隆」及船醫「喬巴」為設計概念，加入動畫經典元素推出3款訂製錶款，承襲Instinct系列硬派強悍DNA，以美國軍規標準MIL-STD-810打造，可耐熱抗凍、抗衝擊、抗腐蝕，防水等級可達水下100米，同時搭載Garmin獨家Power Glass太陽能充電鏡面與 Power Manager電量管理系統，讓電力無限延伸，提供探索新世界源源不絕的動力；內建多衛星系統定位與高度計、氣壓計、三軸電子羅盤功能，是海賊迷勇闖世界、展開熱血冒險的最佳夥伴；提供超過30種室內外運動模式、全天候健康監測，透過科學化訓練不斷突破身體極限，更搭載Garmin Pay行動支付支援信用卡及悠遊卡消費、來電訊息等各種智慧通知。

每款皆有專屬錶面及亞洲限定ONE PIECE神秘寶箱，建議售價為14,990元，全品項於4月28日亞洲同步發布，並在魯夫生日5月5日下午5點於Garmin全省品牌體驗店及指定線上商店準時開賣。