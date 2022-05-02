經歷兩年疫情，雖仍舊無法自由自在地出國旅行，在等待的日子裡，瑞士咖啡品牌Nespresso宣布環遊世界咖啡系列登場，以各地咖啡文化為靈感，帶領咖啡愛好者用味蕾探索世界。自上（4）月底開始陸續推出各有特色的咖啡，讓咖啡控有了不一樣的新選擇。

Nespresso環遊世界咖啡系列，從各地經典城市出發，深入探究當地咖啡文化起源，期待透過道地的風味與烘焙技法，讓每一杯咖啡觸發感官，展開世界尋味之旅。4月21日率先登場的「環遊世界-伊斯坦堡濃縮咖啡」及「環遊世界-里約熱內盧濃縮咖啡」，讓咖啡愛好者透過輕啜一口咖啡，感受里約熱內盧生氣蓬勃的城市精神，穿梭伊斯坦堡跨越數個世紀的咖啡文化。

4月28日上市的「環遊世界-巴黎濃縮咖啡」，為環遊世界濃縮咖啡系列中風味最為平衡的一款咖啡，靈感源自於經典巴黎咖啡館，並設計成適合現代人的風味，從味蕾開始，打造完美咖啡館氛圍。新品上市一條10顆，售價195元，現也推組合包「濃縮咖啡三重奏」，三條30顆，售價585元。