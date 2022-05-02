和碩上海廠昌碩還未正式獲得復工許可，不過為了在最短時間內讓產能與良率回歸正軌，也為了吸引員工留任、不要因為被封怕了而紛紛辭職走人，昌碩宣布祭出高額的壓力測試激勵獎金，最高可拿到3,100元人民幣，超過一般普工一個月的底薪，如果有加班費的話，也相當於5月將被加薪超過50％。

上海從4月中旬由666家重點企業開始復工，下旬再開放白名單企業共1,000多家，昆山台灣代工廠群聚的開發區、高新區則陸續5月1日開始解封，然而和碩上海浦西廠昌碩、昆山廠世碩，至今還沒有獲准復工。

即使還沒有正式獲得復工許可，為了爭取復工之後在最短時間內達到高良率與產出，昌碩已經投入復工前的各項準備，並針對5月1日前就已經入職的員工祭出「壓力測試激勵獎金」用以鼓勵員工。

昌碩計畫計畫連續31天、針對符合資格的員工每日提供100元人民幣的獎金，相當於最高可以拿到3,100元人民幣的獎金，在園區解封前，主要提供給由方艙返回廠區並且獲得廠方通知參加壓力測試的員工，只要能夠配合生產排程出勤與加班、上班日出勤超過8小時即可，在園區解封後則針對昌碩所有員工，符合獎勵的條件與解封前相同。

以昌碩底薪約2,500元人民幣上下，如果沒有加班費可以賺，只領福利金、補貼金，每月薪資大約2,700元人民幣上下來說，3,100元人民幣的獎金「很補」，而如果加上每個月加班26天的加班費後，整體薪資大約可以來到5500元人民幣上下來說，拿到壓力測試激勵獎金也等於當月加薪超過50％。

在和碩上海廠與昆山廠停工期間，i13與新款iPhone SE幾乎全部靠鴻海一家供應，和碩上海廠與昆山廠必須力拚盡快恢復產能，否則新款iPhone SE後續訂單被鴻海獨家吃光，對於接下來的營收不利。

值得注意的是，就已經復工的廣達來說，廣達上海廠早在4月中旬便獲得當地政府核准，由人工用得少、自動化比例高的廠房優先復工，然而在物流依然不夠順暢、周邊供應鏈復工比率偏低下，近半個月過去後，廣達上海廠目前復工率僅只有3成，同樣的狀況，也可能會是和碩上海廠與昆山廠復工後的一大挑戰。