大陸封城停工防疫對產業衝擊顯現，蘋果(Apple)示警本季因供應鏈瓶頸將導致營收減少40億美元到80億美元，受此影響，蘋果盤後股價走弱，不過隨著上海及昆山疫情趨緩，各廠復工腳步加速，加上股價已跌深，國內蘋果供應鏈股價普遍收高。

蘋果(Apple)於28日盤後公布財報，上季業績表現亮眼，單季營收為972.78億美元，年增8.6%，每股盈餘為1.52美元，優於分析師預期，不過，大陸自3月中起本土疫情大爆發，深圳、東莞、上海及昆山相繼封城停工防疫，對電子產業鏈造成衝擊，蘋果也因供應鏈瓶頸，本季營運遭受大陸封城停工負面影響；蘋果預估，供應鏈瓶頸將使本季營收減少40億美元到80億美元，致使蘋果盤後股價下挫。

儘管蘋果對本季營運示警，隨著上海及昆山疫情趨緩，復工腳步也加速，台光電(2383)等蘋果供應商昆山廠區已陸續復工，加上近期股價跌深，蘋果供應鏈個股台達電(2308)、台光電、臻鼎-KY(4958)、華通(2313)及台郡(6269)等今天股價聯袂收紅。