電信設備製造商諾基亞(Nokia)周四公布，儘管供應鏈受到限制，但市場對5G設備需求增加，推動公司上季營業利益高於預期。

第一季營業利益從去年同期的5.51億歐元，上升到5.83億歐元(約6.13億美元)，超過Refinitiv分析師的下跌到5.13億歐元預期。

在瑞典的愛立信與中國華為的5G競爭下，諾基亞不斷從中擴大獲得中國市占。諾基亞也透過大量投資研發，以及削減成本，而繼續為其產品提高競爭力。

執行長Pekka Lundmark在聲明中說，儘管供應鏈的限制，繼續影響了公司的成長，但終端市場的需求仍然很高。

諾基亞在第一季實現了以固定匯率計算1%的銷售成長。在固網和海底網路強勁需求推動下，網路基礎設施部門按固定幣值計算成長了9%。

諾基亞還證實了今年全年銷售財測，應為229億至241億歐元之間。

諾基亞在四月稍早曾宣布從俄羅斯市場退出，表示將因此提列1億歐元費用。