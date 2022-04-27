根據DIGITIMES Research分析師吳伯軒觀察，全球達到10億5G行動用戶規模的時間將較4G縮短，而絕大多數來自大陸市場，使得其對行動通訊產業的影響力漸增，一是大陸在5G通訊優先扶植sub-6GHz產業鏈，影響全球毫米波市場化不如預期，二是美國積極推動各國脫鉤中系電信設備政策，導致大陸提高對本身電信設備業者的扶植力道，恐排擠開放式RAN架構的發展空間。

以全球4G、5G分別達到10億用戶數的區域比例來看，大陸4G用戶約占全球3成多比例，而5G世代比例卻大幅提升至6成以上，反觀歐美合計5G用戶數占全球比例較4G世代減半至18%。

由於大陸囊括全球多數5G用戶，使得全球5G技術的市場化明顯受到大陸政策的影響，例如陸企優先將資源發展sub-6GHz產業生態，導致毫米波在全球市場化的腳步相當緩慢。再者，美國持續推動全球各國脫鉤大陸電信設備供應鏈，使得大陸更加擴大對華為、中興等中系業者的扶植力道，2020年以來總計四波5G基地台招標案中，中系業者就囊括92%。

吳伯軒表示，由於大陸擴大對中系傳統電信設備商的支持，另方面也代表將壓縮開放式RAN網路的發展空間，尤其大陸已部署的5G基地台數量占全球逾6成比重，潛在可部署的基地台總數高達900多萬座，若缺乏大陸市場支持，開放式RAN進入規模出貨／部署的時間恐再延後。