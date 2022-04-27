中國國際問題研究院研究員楊希雨27日在大陸《環球時報》撰文指出，多名美國學者近日指出，目前美對中政策目標和路線與現實情況割裂，美現在對中外交策略完全罔顧現實。哈佛大學教授約瑟夫·奈伊提醒美國決策者，要想對中脫鉤極不現實。前加州州長布朗在〈華盛頓的瘋狂現實主義〉一文直言美國正在推行錯誤的外交政策。威爾遜中心報告也指出，美對中政策目標應該是如何在兩國間維繫持久和平，不能簡單建立在美「委屈悲憤」上，而應建立在避免戰爭的決心上。美陸軍戰爭學院副教授加西亞發文認為，美國印太戰略明顯缺乏現實考慮。

楊希雨稱，首先，毫無疑問，美國目前對中政策正進入再思考新時期，背後既有主觀、也有客觀因素。

客觀上，過去20年發展中，中美兩國的綜合國力對比發生了結構性變化，由過去的垂直對比結構轉向了水平對比結構。幾年前，國際社會普遍認為當今世界格局是一超多強，如今越來越多人開始講「兩超」，這至少反映出美中綜合國力發生向中國傾斜的變化。

2000年，中國的GDP大約是美國的1／4，到2020年，這個比例已經變成約3／4，直逼第一大經濟體。因此在這個過程中，美國戰略學界一些學者開始炒作中美關係滑向所謂的「修昔底德陷阱」邊緣。就是指當兩個強國進入新興大國跟守成大國的關係時，大機率會掉到陷阱裡打起來。

主觀因素是，隨著中美實力對比變化，美國用自己國強必霸的思維模式，重新審視中國崛起。種種因素造成了美國如今重新規劃對中政策的大背景。

楊希雨表示，第二，美國主流社會在重新審視中美關係這股戰略思潮中，由於戰略焦慮，甚至是戰略恐懼，形成了對中敵視、警惕甚至要不惜代價進行打壓的情緒。但是，美國輿論界也開始出現一些不同的聲音，認為美方現在的對中外交政策是罔顧現實，與現實情況割裂。顯然，如今美國輿論界對中的主流看法是非理性的、情緒化的，但在美國當下充滿民族主義的政治氛圍中又是合情的，而那些不同的聲音，則表達一種合理、理性的對中態度。美方一些學者在冷靜下來、超越情緒化後，提出了客觀、更符合美方實際利益觀點，對現行美國主流對中政策與意識形態提出批判。事實上，美方有識之士現在對中美關係說一些客觀的話，也是出於對美國國家利益的負責。

楊希雨強調，第三，應該認識到，當美國陷入戰略焦慮、甚至是戰略恐懼狀態時，要想倒逼美國對中政策重回理性務實的正軌，推動中美關係重回健康穩定的正道，唯有一條路，就是辦好中國自己的事情。只有始終保持清醒的頭腦，按照定好的發展方向，去走實走穩自己的路，才能形成不管國際環境怎麼風吹浪打，依然按照目標砥礪前行的戰略定力。

從二戰以來的歷史發展看，美國曾有過兩次戰略焦慮期，第一次是20世紀50年代中期到70年代初，韓戰讓華盛頓受挫，蘇聯率先發射人造衛星和載人太空船。第二次是70年代中期到80年代末，國內經濟通膨沉重，國外陷入伊朗危機。

因此，只有當中國自己的事情越辦越好的時候，情緒化的美國必然將面臨二選一的抉擇：要麼沿著國內非理性的民族主義情緒繼續反華，最後讓美國民眾承受更大損失；要麼回過頭來同中國和平共處，合作共贏。當美國不得不在雙輸和雙贏之間選擇的時候，相信就是中美關係回到正軌的那一天。