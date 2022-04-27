美國CDC最新研究顯示，超過半數美國人體內驗出新冠抗體。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）26日的最新研究顯示，超過半數美國人體內檢測出新冠抗體，顯示他們先前曾經染疫過，兒童曾染疫的比例更高，約每4人中就有3人驗出抗體。

綜合美聯社、美媒CNBC報導，美國CDC 26日公布最新研究報告，研究人員分析2021年9月至2022年2月間超過20萬個血液樣本，分析當中是否存有因感染新冠肺炎而誘發的抗體，結果顯示自2021年12月Omicron在美國盛行以來，當年12月至今年2月間，民眾體內驗出新冠抗體的比例大增。

整體、不分年齡來看，12月民眾體內驗出自然新冠抗體的比例佔34%，至2月比例已升高至58%。這份研究並未計入施打疫苗所產生的抗體。

兒童與青少年染疫比例增加的幅度更明顯，去年12月約佔45%，今年2月暴增至75%，相當於每4人中就有3人曾經染疫過。

CDC官員克拉克（Kristie Clarke）表示，「我本來就預期人數會上升，但沒想到會上升這麼多。」

他說年齡愈大，曾經染疫的跡象就愈少，推測可能是因為長者的疫苗覆蓋率較高，且較願意採取如戴口罩、避免群聚等其他防疫措施。

CDC研究顯示，美國每4名兒童中，就有3人曾經染疫過。

這份研究顯示，疫苗覆蓋率最高的65歲以上民眾，驗出新冠抗體的比例為33%，50至64歲族群約有50%，18至49歲族群約有64%。

截至4月，美國5至11歲兒童中僅28%完整接種疫苗，12至17歲青少年僅59%完整接種，5歲以下幼童則尚未開放施打。

CDC官員周二表示，這份研究並未評估曾經染疫過的民眾，體內的抗體濃度是否高到足以保護他們避免再次染疫或變成重症，不過CDC主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）表示，由於疫苗覆蓋及自然染疫，官員們相信全美各地仍有足夠的保護，她強調施打疫苗仍是保護自己的最安全方法，鼓勵體內驗出新冠抗體的民眾也去打疫苗，「我們不知道保護力何時下降，我們對於那方面的保護，所知的不如對疫苗提供的保護來的多。」

一份3月公開的研究顯示，自然染疫預防民眾因染上Omicron亞型變異株BA.2而住院的保護力達73%，不過3劑輝瑞/BNT疫苗預防住院的保護力達98%。