疫情持續急劇升溫，新北市居家照護人數27日已達9458人，新北市長侯友宜表示，要讓公衛體系工作調整轉到居家照護的確診者身上，新北不到半個月居家照護人數已達9548人，他認為未來一周甚至3天人數就會翻倍，每天可能會增加4000人，所以3＋4居家隔離轉型要趕快調整步伐。

侯友宜說，疫情即將產生指數型曲線上升，必須要做好衝擊準備， 中央地方都在調整步伐，新北最重要保護年長、幼兒，並催打第三劑疫苗，更重要要做好自我防疫。

侯友宜說，每個地區情況不一，中央按照傳染病防治法權責決定推出3＋4，地方就會全力以赴把事情做好，但他強調，3＋4不是 3，而是7，前面3天是被動管理，後面4天是民眾主動自我健康管理，並非快篩陰就能出門，非必要還是不要出去趴趴走。

侯友宜說，3＋4轉型過程，還有很多看不到的面，目前公衛體系轉到居家照護，居家照護推動不到半個已有9458人，變化如此之快，未來可能一周甚至是3天就是前兩周的量，只有調整步伐，速度要越來越快，不要因為多行政流程受到耽誤。

侯友宜說，前段居家轉型醫護專案已經實施，昨天公佈的居家轉型內容，增加相關項目，就是希望面對工作挑戰有必要就採取這個方式。