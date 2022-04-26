中央26日公布新竹縣新增99例本土確診案例，40位男性和59位女性，均為輕症，無症狀者24人，年齡分布為2到67歲，12歲以下有18人，65歲以上1人，以青壯年為多數，99例居家照護人數累計174人，採取重點疫調與精準匡列的居家隔離人數為3198人。

衛生局說明，今日確診99例的地區分布為竹北市30例、竹東鎮23例、湖口鄉21例、新豐鄉8例、新埔鎮6例、關西鎮4例、芎林鄉2例、橫山鄉2例、尖石鄉2例、寶山1例，均陸續安排就醫住院、集中檢疫場所治療與申請居家照護方案。

竹縣目前社區風險仍隨全台疫情風險上升，目前皆為輕症和無症狀。縣長楊文科呼籲縣民不需過度擔心，務必做好防疫措施和自身防護，盡速完整接種疫苗，提升保護力。

新竹縣配合中央政策，今起居家隔離縮短為「3＋4」天，即3天居家隔離、且以一人一室為原則，4天自主防疫期間，當日快篩陰性即可出門，但須全程戴口罩，禁止內用、聚會，不可參加大型活動。新竹縣社區篩檢站26至28日下午6時至9時，在大安醫院及北榮新竹醫院急診室外提供篩檢服務。