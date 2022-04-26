台中市議會今天進行民政業務質詢，多位議員仍針對居家隔離等防疫問題追問，民進黨議員何文海說，有民眾投訴，已經居家隔離6天了才接到關懷電話、卻還沒拿到關懷包；林德宇則說，民眾在家遲遲等不到匡列隔離通知，憂心權益因此受影響。

何文海表示，1名住在南屯區的民眾，日前居家隔離已經6天，竟然才接到第一通關懷電話，因應輕症確診海嘯即將到來，民政局也在全市29區設立「居家安心照護計畫」，卻有人居隔6天還沒拿到關懷包，顯示配送流程需要再加強模擬演練。

林德宇則指出，台中市某間醫院4月19日有患者確診，同房患者被匡列居隔，於21日返家居隔，卻遲遲等不到正式的居隔通知或關懷，讓他忍不住質疑「我的居隔日開始計算了嗎？」且若民眾到最後還收不到正式通知，恐影響他們請假或請領補助等相關權益。

台中市民政局長吳世瑋表示，目前已經提出簽呈，希望爭取公所增聘人力，市府會努力做，雖每個區公所的人力都很有限，但會「做到最後一兵一卒」。

副市長黃國榮也說，除了用人力，市府也會使用科學方法，目前已研發線上疫調系統，將開放讓確診者進去填報。