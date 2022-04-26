新北市府針對今日上路的「3＋4」方案，討論新北市居隔轉型成「居家快篩＋自主健康管理」的試辦計畫草案細節，今將送交衛福部申請試辦。新北市長侯友宜表示，示範計畫下午回詳細說明，希望中央能夠核定。
侯友宜說，居隔轉型是包括居家快篩加自主健康管理，在面對大海嘯型的確診數及居隔數，一定要快速轉型好，每個地方疫情狀況完全不一樣，有些地方必須採取彈性應變，就像前段時間，新北市居家照護提早近半個月先做，如果不提早做，試想光今天新北的居家照護已經達到7129名，再加上居隔今天預估最少3萬，就有4萬3000個左右，需要公衛團體在轉型過程去處理好。
侯友宜表示，會隨時和CDC保持密切聯絡與合作，面對這一波即將來到的指數型的上漲，也就是所謂海嘯型的轉型過程，希望把醫療量能保住，降低中重症以及死亡率，這才是我們的目標。當中央頒佈居隔3＋4，新北市會在轉型過程中，把問題找出來給中央知道，新北市的狀況較特殊，希望居隔轉型居家快篩跟自主健康管理試辦計畫給中央審核，審核完以後，讓新北先行。
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