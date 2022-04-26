2022第1期新北市公車服務品質評鑑結果今出爐，由台北客運、大都會客運、淡水客運、首都客運及大南汽車5家客運公司獲得優等，其中台北客運、首都客運蟬聯13年獲得優等；新北市交通局長鍾鳴時表示，感謝公車業者堅守公共運輸防疫崗位，持續加強防疫清消，讓民眾安心乘車。

交通局運輸管理科長林詩欽表示，去年受到疫情影響，大眾運輸運量普遍下滑，截至今年3月，新北市區公車共有381條路線，平均每日運量為76萬人次，逐漸回穩。

交通局說，為提升新北市公車服務品質，交通局每年辦理2期公車服務品質評鑑，評鑑項目包含「場站設施與服務」、「運輸工具設備與安全」、「旅客服務品質與駕駛員管理」、「無障礙之場站設施、服務、運輸工具設備與安全」及「公司經營與管理」等5大類別、25項指標，其中在「運輸工具設備與安全」評鑑項目中，更將駕駛員、場站、車輛等防疫清消措施納入評分指標，以維護民眾安心搭乘大眾運輸。

林詩欽指出，今年第1期計有15家客運業者參與評比，台北客運、大都會客運、淡水客運、首都客運及大南汽車等5家客運公司獲得優等。另外，欣欣客運、國光客運、三重客運、新店客運、指南客運、光華巴士、中興巴士、桃園客運等8家獲得甲等，新北客運、基隆客運則被評鑑為乙等。

交通局表示，這次評鑑，業者在行車安全業務檢查指標、低地板公車比例指標和過站不停指標都有明顯進步，惟部分公車業者的交通違規案件數及發車準點性仍需加強改善。

鍾鳴時表示，新北市致力引進智慧科技，陸續推出公車免費WiFi、智慧型站牌、太陽能候車亭、跳蛙公車APP、手機預約下車等服務，持續鼓勵並補助公車業者擴增低地板公車及電動公車，更嚴格督導新北市公車落實防疫整備工作，包括駕駛員量體溫、戴口罩、勤洗手，車輛每4小時清潔消毒一次，全市公車也將陸續完成裝設感應式酒精噴霧器，降低感染風險，讓民眾安心、放心乘車。