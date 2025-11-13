陳姓老翁照顧重度腦性麻痺、無法行動的女兒50年，民國109年2月不忍女兒因牙痛呻吟不斷，一時激動悶死女兒，當時，台北地院法官審理後認為他將受「良心監牢」禁錮，且自首犯罪情狀情堪憫恕，兩度減刑依家暴殺人罪輕判2年6月徒刑，並罕見建請總統特赦陳，但二審維持原刑度，111年8月3日最高法院駁回上訴，陳遭判刑2年6月定讞，總統沒有特赦。

陳男的女兒出生時就患有先天性重度腦性麻痺，無法言語、自行進食、行動，必須長期臥床，往返醫院就診非常困難，又長期未獲主管機關提供相關的照顧需求與服務，其生活起居均仰賴陳男及其母親照顧。

109年2月間，陳男有意將女兒但因當時新冠肺炎疫情嚴重，無法送醫就診，陳男聽見女兒牙痛不適的呻吟後，思及她長期臥床、為病所苦，止痛藥已無法緩解疼痛之情形下，於是用棉被掩住她口鼻悶死她。

北院考量陳男因女兒疼痛長期無法獲得緩解，又因新冠肺炎疫情無法帶她前往醫院就診，在備感焦慮、壓力的情況下，認為讓女兒死亡可得到解脫，考量他自首並坦承犯行，且犯行引起社會上一般人的同情，2次減刑後輕判2年6月。上訴後，二審三審駁回確定。