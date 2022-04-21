華德動能(2237)與日本住友商事株式會社合作，所開發、設計和組裝符合日本法規的電動化巴士於本周正式外銷日本，此電動巴士將在日本西鐵巴士北九洲小倉汽車營業所和日本西鐵島城汽車營業所進行示範運行。另外，今天也與國內三家客運，簽訂85輛示範型電動低地板大型客車買賣合約，今年接單量將明顯擴增。

華德動能表示，此為首次台灣電動商用車方案輸出日本案例，這次與日本西鐵合作案，即是由華德提供技術授權及關鍵零組件、西鐵組裝電動巴士，符合日本電動巴士在地法規，搶攻日本市場。

車王電(1533)兼華德動能董事長蔡裕慶指出，此輛電動巴士技術規格及續航力已達國際水平，成本極具全球競爭優勢，並已完成財團法人車輛中心測試，於本周正式出口至日本，華德將持續供應電動化系統及技術授權，與住友商事共同推動日本巿場商用車電動化。

蔡裕慶強調，日本政府提出「2050年實現碳中和」目標，此電動巴士的示範運行，除了驗證駕駛性能、環境影響和操作方面的各種問題外，目的在於降低日本公車的營運成本，並促進高性能、低成本的電動巴士普及化，有助於減少二氧化碳排放。

從長遠來看，車王電集團有信心在這次與日本西鐵合作電動巴士的示範運行成功後，集團的電動巴士底盤三電系統，將在日本成為非常有競爭力的產品，引領日本電動巴士普及化並帶來大量商機，未來將持續擴大業務合作拓展全球市場。

華德長期佈局電動巴士及底盤三電系統，不僅於2020年引進策略性股東日本住友商事，協助開拓海外市場。今年更入主台灣最大公車動態系統服務廠商詮鼎科技，正式取得主導權後可加速華德動能建構智慧型交通運輸系統與車隊管理完整生態系。

同時，今日華德正式與首都客運、台中汽車客運及台北汽車客運公證簽訂合計85輛示範型電動低地板大型客車買賣合約。集團今年除打算完成國內示範型計畫電動巴士105輛訂單外，今年至今分別已交給三重客運8輛及巨業交通2輛的一般型計畫電動巴士，目前還有一般型電動巴士購車案正在進行中，公司預期今年電動巴士接單量將相較過去大幅成長。