本土疫情持續延燒，快篩試劑需求量大增，成為民眾搶購目標，但不少人因恐懼戳鼻孔，轉而購買日本的唾液快篩試劑，甚至發起團購，對此專家急忙警告，表示擅自購入恐觸法，最高可罰100萬元，呼籲民眾不要以身試法。

近日快篩需求增加，但仍有許多民眾害怕戳鼻孔，就有人見到商機，發起團購日本製的唾液快篩，強調不但價格更便宜，只要299元，精準度99%，還不用戳鼻子，引起不少網友爭相報名加入團購，殊不知已經觸法。

事實查核機構「MyGoPen(麥擱騙)」就指出，致電食藥署後，食藥署表示並沒有核准此快篩試劑，強調雖然台灣機場入境有使用唾液篩檢的方式，但這需要由專業的醫護人員、海關協助採檢，民眾自行使用將會出現極大落差，因此並未核可。

「麥擱騙」表示，此款唾液快篩不僅國內沒核可，就連日本厚生省也無認證，民眾若有購買行為，已經違反《醫療器材管理法》之規定，最重可罰到100萬元，呼籲大家不要上當。陳時中也表示，並未收到此類口水快篩申請，這款產品屬於醫材，必須經過FDA認證，才能獲得輸入許可。