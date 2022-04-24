國內疫情大爆發，民眾搶買家用快篩試劑檢測是否染疫，但很多人害怕棉花棒戳太用力導致鼻子痛或流鼻血，對此，耳鼻喉科醫師呂郁蔚拍影片示範如何無痛快篩，重點在於棉花棒要貼著鼻孔地板，慢慢邊轉邊進去最深處。

耳鼻喉科醫師呂郁蔚去年6月將無痛快篩的方法上傳到YouTube，近日因為本土爆發大規模確診又被網友翻出來，呂郁蔚表示，快篩戳鼻子目的是要從鼻咽腔，也就是鼻子後面挖取些許黏液，檢測是否染疫。

呂郁蔚說，戳鼻子的第一步先熱身，用酒精消毒食指並挖鼻孔，找出「鼻孔地板」的位置；第二步將棉花棒放入，碰到鼻孔地板後，慢慢邊轉邊進去直到碰到牆壁，接著上下刷、左右刷或轉一圈就可取出。重點是棉花棒斜著進去，找到鼻孔地板的時候要回正，一邊轉一邊慢慢前進，就不會痛，僅會感到癢癢的，如果硬戳到牆壁就會不舒服，最後一樣慢慢轉取出來。

戳鼻子第一步先找到鼻孔地板，再斜著放入棉花棒，回正後貼著鼻孔地板前進到最深處轉一轉。(翻攝自 重慶耳鼻喉科診所YouTube)

許多網友看了影片嘗試後大讚真的不痛，紛紛留言：「真的很有用」、「昨天用這個方法成功幫4歲小孩快篩，小孩說不痛，感謝醫師的教學」、「謝謝呂醫師的教學分享」，還有人表示，「醫生蠻有喜感的」。