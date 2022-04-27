雨從今天開始一路下到五一連假結束，氣象專家吳德榮表示，今、明兩天水氣增，北部、東半部、中部山區午後有陣雨或雷雨，周五下午至周六雷雨擴及全台，接著周日至下周二，梅雨季首道鋒面及東北風南下，高溫從30度下滑至20度，驟降10度，加上熱帶擾動或颱風與鋒面交互作用，周日起全台有大量降雨連下3天。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，今、明（27、28日）兩天北部、東半部低層水氣略增，北部、東半部及中部山區，午後有局部短暫陣雨或雷雨的機率；高溫微降2度，北部、東部32、33度，中南部35度仍偏熱。

吳德榮表示，周五下午起至周六（29、30日）低層水氣再增多，大氣不穩定度提高，有局部陣雨或雷雨的機率，周六高溫較周五下降2、3度，約24度。

吳德榮指出，周日至下周二（5月1至3日）受梅雨季第1道鋒面及東北風南下、熱帶擾動或颱風的水氣匯入影響，全台有雨，明顯轉涼，約20至21度，且需持續觀察鋒面與熱帶擾動交互作用可能帶來的大量降雨。

颱風方面，吳德榮指出，最新各國模擬南海有熱帶擾動發展，呈現迴轉的路徑，其中歐洲模式模擬今起至5月4日的路徑機率分布，顯示熱帶擾動有向東北的趨勢，但分布範圍寬廣，有不確定性，比較前天的路徑機率分布圖，雖然類似但機率值明顯調低，因此熱帶擾動是否影響台灣，還需持續觀察。