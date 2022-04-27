中央氣象局發布豪雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今(27日)晚至明(28日)台東縣有局部豪雨或大豪雨，花蓮地區也可能有局部大雨。周五(29日)下午起鋒面報到，北部及東半部降雨機率增加，下周日(5月1日)東北風增強，下周一至下周三(5月2日至5月4日)北部及東北部氣溫明顯下降，高溫掉10度左右，全台都有降雨的機率。

明天(28日)清晨還是受到東北風影響，基隆北海岸有局部降雨的機率，各地低溫約23、24度，白天起東北風減弱，水氣減少，僅東半部地區有零星短暫雨，西半部大多晴到多雲，北部及東半部高溫預估為28至30度，中南部可以來到32至34度，其中南高屏近山區或河谷有局部36度以上高溫發生的機率。

27至28日定量降水預報。(圖/氣象局)

周五(29日)上午各地大多仍為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫陣雨，下午起至周六(30日)鋒面掠過台灣北部海面，隨後東北風稍增強，北部及東半部地區降雨機率增加，轉為有局部短暫陣雨或雷雨，北部的降雨在午後會較明顯，而其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。

下周日(5月1日)東北風再增強，下周一至三(5月2日至5月4日)，北部及東北部氣溫下降幅度較大，天氣較涼，迎風面的北部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區多雲，午後南部地區及各山區有局部短暫陣雨；下周一至三，南方雲系北移，台灣附近水氣增多，全台都有降雨的機率，北部及東半部地區有陣雨，中南部地區亦有局部短暫陣雨。

5日至7日北部、東半部地區及中部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。4月底至5月初在菲律賓附近海面及南海有熱帶系統發展的訊號，台灣附近水氣逐漸增多，熱帶系統是否影響台灣，氣象局會持續密切觀察。