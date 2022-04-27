中央氣象局發布豪雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，東部地區從大雨特報升級為豪大雨，今（17日）晚至明（28）日，台東縣有局部大雨或豪雨，花蓮地區也有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防淹水。氣象局並針對台東縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至20時30分。

豪雨特報。(圖/氣象局)

明（28）日清晨東北風影響，台灣東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，東部及東南部地區並有局部較大雨勢發生的機率，基隆北海岸及金門、馬祖也有局部短暫陣雨，其他地區及澎湖為多雲到晴。

明天白天起東北風稍減弱，僅東半部地區有零星短暫陣雨，午後西半部山區也有局部短暫陣雨。金門、馬祖及西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，請注意。

此外，氣象局也發布高溫資訊，明（28）日中午前後，台南市、高雄市、屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。