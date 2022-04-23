嘉義水上鄉今天下冰雹。（圖／翻攝自臉書粉專綠豆嘉義人）

氣象局針對南投縣、雲林縣、嘉義市和嘉義縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至09時00分止。臉書粉專「嘉義綠豆人」發文分享，嘉義下冰雹了！範圍遍及市區、水上、中埔、竹崎、民雄、番路。超大顆冰雹不斷從天空墜落，引起當地網友討論。

臉書粉專「綠豆嘉義人」今PO影片分享，水上鄉民生村下冰雹了！從畫面中可見，不斷有冰雹從天空落下，砸在鐵皮屋的屋頂上發出巨大聲響，乍聽之下，感覺像是有打擊樂器在演奏一樣，而粉專小編也撿起一顆冰雹直呼「超大顆的！」

畫面曝光短短30分鐘就吸引上千人狂讚，「嘉義市東區也下了」、「冰雹的量超多的」、「後庄也有下冰雹」、「撿起來看以後發現超大顆」、「難怪我家特別大聲」、「冷冷的冰雹在我臉上胡亂拍」、「我遮雨棚被打破幾個洞，好可怕」、「我家這也有，還想說怎麼會有人用石頭丟我家屋頂」、「一開始還以為看錯」。

綜合網友們的回應，嘉義這次下冰雹的範圍遍及市區、水上、中埔、竹崎、民雄、番路。