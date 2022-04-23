傳今本土確診個案恐飆破4000，嘉義縣、市也有新增個案，嘉義市今增加9例，其中4人因與北部友人聚餐而集體染疫，另有1人曾參加阿妹演唱會，嘉義縣新增7例，6人被匡列為接觸者後PCR陽性，另1人自覺有異狀主動採險確診，目前相關足跡皆已消毒，將等中央流行疫情指揮中心公布案後，縣、市政府加以說明。