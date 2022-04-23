本土傳破4000 嘉市＋9 嘉縣＋7 演唱會再＋1 13:192022/04/23 中時 呂妍庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 嘉義市今增加9例，其中4人因與北部友人聚餐而集體染疫，另有1人曾參加阿妹演唱會。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 傳今本土確診個案恐飆破4000，嘉義縣、市也有新增個案，嘉義市今增加9例，其中4人因與北部友人聚餐而集體染疫，另有1人曾參加阿妹演唱會，嘉義縣新增7例，6人被匡列為接觸者後PCR陽性，另1人自覺有異狀主動採險確診，目前相關足跡皆已消毒，將等中央流行疫情指揮中心公布案後，縣、市政府加以說明。 雲嘉南確診＋125 雲林居家照護擬提早 今本土再創新高 單日3766例 新北首度破千 #新冠肺炎 #台灣 #嘉義縣 #5000 #嘉義市 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 狂風驟雨外加冰雹 嘉義縣累積雨量包下全台前10名 10:002022/04/23 生活 全台首座 合法民間蚵殼暫置場在東石 04:102022/04/23 地方新聞 《財政》報稅預備 5利多8小心 08:522022/04/22 財經 1人確診11人居隔 黃珊珊：百萬人在家很快就到 08:262022/04/22 生活 全台逾2萬人染疫！最新確診地圖曝光 6縣市未破百 15:412022/04/22 生活 《一家團圓》余秉諺證實確診 曝2大症狀嘆「原本要打第三劑」 09:072022/04/23 娛樂 至少一周 北市國高中停課 改採遠距教學 04:102022/04/23 生活新聞 曾與確診者接觸 李伯璋：已返家自我健康監測 20:282022/04/22 生活 紅蘿蔔狀對流雲系狂長 2地區防劇烈雷雨、冰雹 11:162022/04/23 生活 中市高中以下累計確診學生71人 停課77校 11:052022/04/23 生活 學生與確診者同班 新北改採快篩陽再到醫院PCR 17:352022/04/22 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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