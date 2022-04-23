嘉義凌晨大風雨。 （記者爆料網提供）

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，嘉義縣朴子市凌晨雷雨交加，碩大的雨滴不斷落下，路面的低窪處都積滿了水，同時又有恐怖怪風襲擊，將路邊攤販遮陽傘吹得東倒西歪，連廟口舞台的架子都直接被吹垮，讓當地居民崩潰大呼，這是刮颱風了嗎？

根據《記者爆料網》提供的影片可見，嘉義縣朴子市凌晨突然下起大暴雨，背景中唏哩嘩啦的雨聲完全不停歇，即便是四周都黑漆漆的，仍能看見大大的雨滴不斷落下來，而在路邊擺攤賣宵夜的商家也崩潰地說「這是怎樣？做風颱（台語：刮颱風）嗎？」

嘉義路邊攤販被吹得東倒西歪。（圖／記者爆料網提供）

而當地路邊小吃攤的桌椅也差點就被吹翻，商家用來遮陽擋雨的大雨傘也直接被吹倒在地，整個歪掉、大開花，且由於大雨下不停，路面的低窪處也出現大量的積水，有如小游池。

最可怕的是，一陣怪風襲來，當地廟口搭建的舞台直接被吹垮，銀色的鋼架倒在大馬路上，其中一部分甚至直接攔腰阻斷了道路，路過車子無法通行。