狂風驟雨外加冰雹 嘉義縣累積雨量包下全台前10名 10:002022/04/23 中時 呂妍庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 嘉義縣包辦全台累積雨量前10名，東石低漥地區一度傳出積淹水狀況。（取自「東石之美」臉書∕呂妍庭嘉義傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 嘉義縣包辦全台累積雨量前10名，東石低漥地區一度傳出積淹水狀況。（取自「水上人家幸福嘉人」臉書∕呂妍庭嘉義傳真） 部分路樹因強風驟雨倒塌。（取自嘉義縣議員姜梅紅臉書∕呂妍庭嘉義傳真） 嘉義縣市各地區從凌晨起陸續降下伴隨大雷、閃電的狂風驟雨，早上7、8點時包括嘉義市、水上鄉、中埔鄉、竹崎鄉、民雄鄉和番路鄉等地甚至下起冰雹，根據中央氣象局統計資料顯示，今零時起至上午9點，全台累計雨量前10名都在嘉義縣，且全破百毫米，太保站累積雨量達165毫米全台最高，部分低漥地區因排水渲洩不及，已傳出積淹水狀況，嘉義市吳鳳幼兒園、育人國小校慶因大雨宣布延期舉辦。 雲林＋14 龍鳳胎姊弟皆輕症 疫情重災區 6縣市醫院即起禁探病 #累積雨量 #嘉義縣 #冰雹 #嘉義市 #全台 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 響應4/22世界地球日 摩斯漢堡自備環保杯咖啡享五折優惠 18:452022/04/21 財經 雲嘉南確診＋125 雲林居家照護擬提早 04:102022/04/23 地方新聞 全台首座 合法民間蚵殼暫置場在東石 04:102022/04/23 地方新聞 4／22世界地球日 HAPPY GO推廣雲端發票 13:172022/04/21 財經 台灣科思創成為美國PR News 2022社會影響力獎最大贏家 12:522022/04/21 財經 公費清冠一號 兒童孕婦也適用 04:102022/04/23 生活新聞 東元 獲台電26億儲能設備標案 04:102022/04/21 證券．權證 ESG日常化 中保科積極落實綠色採購 13:422022/04/22 財經 PABLO迎母親節「開心莓好起司塔」開賣4／30前預購有優惠 10:032022/04/22 財經 最新確診地圖曝光 6縣市最嚴重 高雄累積破千了 16:502022/04/21 生活 在場沒人會唱嘉義市市歌 議員考倒市府官員 19:542022/04/21 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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