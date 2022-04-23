嘉義縣包辦全台累積雨量前10名，東石低漥地區一度傳出積淹水狀況。（取自「水上人家幸福嘉人」臉書∕呂妍庭嘉義傳真）

部分路樹因強風驟雨倒塌。（取自嘉義縣議員姜梅紅臉書∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣市各地區從凌晨起陸續降下伴隨大雷、閃電的狂風驟雨，早上7、8點時包括嘉義市、水上鄉、中埔鄉、竹崎鄉、民雄鄉和番路鄉等地甚至下起冰雹，根據中央氣象局統計資料顯示，今零時起至上午9點，全台累計雨量前10名都在嘉義縣，且全破百毫米，太保站累積雨量達165毫米全台最高，部分低漥地區因排水渲洩不及，已傳出積淹水狀況，嘉義市吳鳳幼兒園、育人國小校慶因大雨宣布延期舉辦。