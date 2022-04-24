今全台本土確診案破5000人，嘉義市也首度出現單日雙位數確診人數，暴增17人染疫，其中7案都在嘉義縣同一間工廠工作，而該工廠累計已20人群聚確診，另有2人與外縣市親友吃飯後確診，1人曾參加北港媽祖遶境，其家人被匡列後進一步PCR陽性，17例中有9人採居家照護方式收治。

市府指出，嘉市新增17人，包含未滿12歲1例、12至64歲14例，65歲以上2例，其中案53044、案54465至54470共7人為嘉縣某工廠員工，22日被匡列居家隔離，採檢為陽性。案53109、55710分別與外縣市確診親友共餐，陸續出現喉嚨痛、流鼻水等呼吸道症狀，案53042、53052有外縣市活動史，回嘉義出現呼吸道症狀。

案53045、53046為外縣市確診個案案35469的接觸者，於居家隔離期間陰轉陽。案53043參加北港媽祖繞境確診，接觸親友案54464於居家隔離時確診。案53041、54471兩人是53041出現症狀採檢陽性，密切接觸者54471安排採檢亦為陽性。

隨著全台確診數量增加，為維持醫療中重症的量能，嘉義市預先做好準備，22日已啟動嘉義市居家照護關懷中心，服務項目分為生活關懷及健康照護兩大項目，今就有9例無症狀或輕症個案通過評估採在家進行居家照護。