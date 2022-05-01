中央氣象局表示，東北季風增強加上南方雲系逐漸北移，未來一周容易下雨，北台灣今(1日)越晚越冷，尤其明天(2日)水氣明顯偏多，各地都容易下雨，並要留意較大雨勢，夜晚及清晨中部以北及宜蘭地區低溫將降到15度，周三(4日)之後氣溫才會逐日回升。
明天溫度會比今天再略降一些，中部以北及宜蘭地區低溫15至17度，其他地區19、20度，高溫方面，北台灣也只有18至20度，其他地區約21至25度。
周二(3日)南方雲系北移及東北季風持續影響，但水氣上有逐漸減少的趨勢，白天氣溫略為回升；東半部地區有陣雨，西半部地區也有局部短暫陣雨。
周三(4日)起東北季風減弱，氣溫逐日回升；周三至下周日(8日)南方雲系的水氣量減少，降雨會較為局部、短暫，北部及東半部有短暫陣雨，中南部有局部短暫陣雨。
9日至11日北部、東半部地區及中部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。
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