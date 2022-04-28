4月29日到5月2日的天氣變化。（圖／中央氣象局提供）

好天氣只持續到明（29日）上午，中央氣象局表示，明天下午到周六（30日）受鋒面及東北風影響，北部、東半部地區有較大雨勢，北台灣白天高溫降到24度左右。下周日（5月1日）起東北季風持續增強，北部及東北部地區降溫更明顯，加上南方雲系北移影響，全台降雨機率亦提高。

中央氣象局表示，明天上半天天氣與今天類似，僅東半部部分地區有些零星飄雨。下午起鋒面通過，雨區將從北部、宜蘭地區慢慢往南移動至花蓮、台東，期間容易伴隨局部性大雨及雷擊、閃電；中南部地區影響較小，不過雲量稍增多。

溫度方面，今晚明晨各地低溫預估約23到25度；白天高溫上，中部以北及東半部地區落在32、33度附近，南部地區可以來到34、35度上下，尤其是南高屏可能有局部36度以上高溫發生機會，各地感受偏熱；晚上受東北風影響，北台灣預估低溫會下降到20度左右。

周六白天雨勢趨緩，但迎風面的北部及東半部地區有短暫陣雨或雷雨，局部地區不排除有大雨發生機率，中南部地區則維持多雲到晴的天氣型態；受東北風影響，北台灣白天高溫從30度降到24度，中南部高溫則仍維持28度以上。

下周日東北季風增強，北部及東北部地區天氣較涼，白天高溫約24度，中南部地區為多雲天氣型態，白天高溫約32度；降雨方面，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，午後南部地區及各地山區亦有局部短暫陣雨。

下周一、二東北季風持續影響，北部及東北部氣溫下降幅度較大，下周三、四東北季風減弱，北部及東北部地區早晚仍偏涼。降雨方面，下周一至下周四南方雲系北移，全台降雨機率提高，北部及東半部地區有陣雨，中南部地區亦有局部短暫陣雨。