停課家長反映拿不到快篩 衛生局：不影響復課時間 15:312022/04/28 中時 蔡雯如 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市衛生局長陳潤秋表示，學校學生快篩劑會由學校發放，可能有部分家長在第一次沒拿到，但在復課前一定會讓家長拿到，目前為止不會影響復課時間。（蔡雯如攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 本土疫情升溫，停課學校逐漸增多，由於停課學生回校前，需要進行快篩，但有家長反映，拿不到快篩劑，擔憂解隔回校時間會因此延後。對此，新北市衛生局長陳潤秋表示，學校學生快篩劑會由學校發放，可能有部分家長在第一次沒拿到，但在復課前一定會讓家長拿到，而目前為止快篩試劑都是足夠的，目前為止不會影響復課時間。 實名制開賣首日 民眾排隊搶快快篩 國民黨批：口水防疫 藥師求救 快篩實名制當機 網呼叫他救援 #家長 #復課 #停課 #快篩 #時間 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 快篩實名制今開賣！6規則QA一次看「身分證雙號先搶」 07:352022/04/28 生活 家用快篩試劑實名制上路 藥局1小時就賣光 13:382022/04/28 生活 現場直擊！藥局快篩排隊擠爆 民怨開賣時間不一不便民 09:412022/04/28 生活 台中快篩實名制開賣半小時搶光 藥局：主動分流可規避亂象 14:452022/04/28 生活 快篩實名制上路首日 他連跑3家才獲號碼牌、有藥局插卡就當機 14:132022/04/28 生活 出門就要花100元 他酸快篩國家隊：生意很賺 10:022022/04/28 生活 口譯哥自爆快篩陽性 出現2症狀：我也可能確診了 11:562022/04/28 政治 蔡政府成立「快篩國家隊」 媒體人掀底打臉：又一個鬼故事 14:442022/04/28 政治 未上路先當機 快篩實名制恐擾民 04:102022/04/28 生活新聞 味全6人快篩陽 龍象大戰急喊卡 04:102022/04/28 運動天地 巴西研究：疫情隔離讓人孤獨 感覺時間變慢了 08:432022/04/28 國際 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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