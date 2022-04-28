本土疫情升溫，停課學校逐漸增多，由於停課學生回校前，需要進行快篩，但有家長反映，拿不到快篩劑，擔憂解隔回校時間會因此延後。對此，新北市衛生局長陳潤秋表示，學校學生快篩劑會由學校發放，可能有部分家長在第一次沒拿到，但在復課前一定會讓家長拿到，而目前為止快篩試劑都是足夠的，目前為止不會影響復課時間。