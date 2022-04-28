快篩實名制今（28日）正式上路，民眾只要拿健保卡到指定藥局就能買到一份5支售價500元的快篩試劑，也是繼口罩國家隊後，再由政府主導的「快篩國家隊」。媒體人「逆風的烏鴉」則痛批，所謂「快篩國家隊」根本是「又一個鬼故事」，因2年前政府就講出近乎一模一樣的話，還宣稱我們技術超前，不僅能自給自足還能外銷，可見政府所言已不可信。

逆風的烏鴉在臉書發文，痛批「快篩國家隊，又一個鬼故事」。文章指出，現在政策走向是「與病毒共存」，故現在最重要的物資變成了快篩；但偏偏快篩奇缺又奇貴，於是現在政府說成立了「快篩國家隊」，最新的消息是，這個快篩國家隊又「添四業者」。

文章表示，「快篩國家隊」的新聞看起來很正常，但其實回去翻舊新聞，早在2020年初政府就已表示成立「快篩國家隊」，當時不僅宣稱台灣快篩研發技術如何領先全世界，還說台灣技術超前、能夠自給自足，甚至可以外銷，宛如疫苗翻版。

對此，文章強調，2年過去了政府又說要成立「國家隊」，然而卻也稱國內廠商產能有限，所以主要還是要靠對外採購來達成目標。文章直言，這也就證明，2年前的胡吹，就是騙人；會落到今天這步田地，主要還是政策使然，因過去2年為了蓋牌，什麼篩都是禁忌，等到要上戰場了才發現我們什麼都沒有。