中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨日（27）表示，由於目前已經取消疫調，簡訊實名制已經無法帶來實質效果，故即日起進出場所不需要再掃實聯制。媒體人朱凱翔諷刺稱，實聯制是一項早該停止的「虛假集體表演」；此說法引發熱議，其中許多人都認為「總算，預算花完了」。還有網友提「屏東挖眼案」受害女店員，傻眼問：被這政策害了？

陳時中昨日表示，由於目前已經取消疫調，簡訊實名制已無法帶來實質效果，故即起進出場所不需要再掃實聯制；社交距離App這兩天將會改版完成，呼籲民眾多宣導與下載；至於戴口罩措施，則至5月31日維持不變。

對此，朱凱翔昨日在臉書粉絲專頁「不演了新聞台」發文寫道：「早就該停止的實聯制政策終於停止了！在面對真實疫情威脅時，免了一項虛假集體表演。」

此文獲得超過4100個讚、近200則留言，迴響熱烈。網友紛紛表示：「總算，預算花完了」、「預算消耗完了，沒事了」、「某政委政績-1」、「屏東那位女店員的眼睛好冤枉……被一個愚蠢無用的政策給害了？」、「實名制根本就是『裝忙』」、「可是要下載社交距離APP喔！絕對不是因為是自己人開發的所以大力放送喔！」