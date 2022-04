隨著今(2022)年四月國內疫情急遽升溫,本土每日確診數字突破千例,家用快篩試劑也供不應求,不過相比去年民眾搜刮物資、不敢出門的警戒狀態,今年疫苗施打普及、國人具備正確防疫觀念,不論是防疫政策、清零還是共存都能據理力爭。

但你知道從2019年12月疫情爆發以來有哪些名人、網紅在台灣發生疫情相關的討論或爭議呢?今天就讓《DailyView網路溫度計》利用《KEYPO大數據關鍵引擎》,一起來看看網友熱議的十大「新冠名人」吧!

No.10 李姸憬抱怨防疫旅館恐交叉感染

藝人李姸憬(李妍瑾)在今(2022)年4月18日宣布自己確診,隨後被送進防疫旅館,當時宣布從1人1室改為2人一室,她便詢問護理人員能否讓她與確診同事同住,卻遭對方拒絕,讓李姸憬質疑「這樣不會交叉感染嗎?」,接著也指出北市疫調沒有統整、防疫旅館飯菜「跟餿水一樣」。

對此北市衛生局也回應,專責病房、加強版集中檢疫所或防疫旅館若場地允許是以2人1室為原則(不限家人、同住或同行者),房型允許的加強版集中檢疫所、防疫旅館可1室收治2人以上(限家人、同住或同行者),至於疫調部分則是為釐清感染源與進行傳染病通報,衛生局會再進行完整疫調。

No.9 丹妮婊姐被迫機票改期、補差價

美妝YouTuber丹妮婊姐在今年3月27日搭飛機前往美國與男友相見歡,沒想到出發當日才收到航空公司通知「回程芝加哥飛台灣的班機取消了」,建議丹妮婊姐補差價6,750元換成紐約直飛台灣的班機,讓她必須更改防疫旅館日期,甚至國內機票可能也會跟著賠錢,丹妮婊姐最後氣炸直言「我剛好職業是網紅,你這樣欺負消費者,我全平台絕對幹爆你們!」

事隔2天丹妮婊姐也再度發文致歉,表示自己站在消費者的立場,加上回台灣仍需要10+7天隔離與自主健康管理無法更改機票,對於製造航空公司恐慌深感歉意,也希望未來販售與取消機票都能用正常管道處理。

No.8 愛莉莎莎嫌救護車吵、萬華是毒窟

YouTuber愛莉莎莎在去(2021)年過年期間曾因為「肝膽排石法」爆發爭議,同年5月14日發文「住在萬華毒窟,哪裡都不敢去」再次點燃網友怒火,紛紛留言批評「不想住萬華可以搬走啊」、「萬華太毒了啦,趕快離開這裡,拜託你啦」。

5月25日愛莉莎莎在黃氏兄弟的直播再度失言,被問到最近疫情有什麼變化,馬上說「你不覺得最近救護車很吵」、「我真的覺得很吵,萬華人都不用睡覺是不是」,後來她也在自己的IG澄清,「萬華真的是24小時都聽得到鳴笛,我是住高樓層的,家裡又有氣密窗都聽得很清楚」,也強調會互相體諒包容並找尋應對方法。

No.7 張懷媗聲援白狼陷「未成年參加遶境」爭議

本土劇女星張懷媗在今年4月9日透露與中華統一促進黨總裁「白狼(張安樂)」參與大甲媽遶境,結果在行經民生地下道時爆發接轎衝突,張懷媗事後在臉書指控台灣的司法與警察嚇到她,「明明是來迎媽祖抬轎的,照流程規矩申請的,怎麼變這樣,張安樂什麼也沒做為何要扭曲他」,控訴警方噴灑辣椒水、毆打未成年的孩子。

不過畫面曝光後有網友跳出來質疑,「為什麼小孩子可以去參加?根據防疫規定,沒有打滿三劑不能參加吧?然後還檢討人民保母」,事後張懷媗也回應「自己確實不知道現場小朋友有沒有打疫苗」,但也澄清自己沒有說帶領未成年搶轎,強調是心疼2位孩子跟著父母參加活動,卻在人群中被警方過度執法。

No.5 台灣表妹被質疑為躲疫情返台

台灣赴陸發展網紅「台灣表妹(李喬昕)」日前拍攝短片大讚「站在中國這裡,我真的覺得非常安心」、「此生不悔入華夏」惹議,甚至在YouTuber寒國人的影片向總統蔡英文喊話,「如果宣布台獨,把台灣護照上面的China拿掉,那我就剪健保卡和身份證」。

不過台灣表妹在13日突然在抖音上淚訴自己因為家中發生一些事情必須要回台灣,「我不知道我能不能回去台灣,我能不能過海關,會不會被請去聊一聊什麼的」,返台消息曝光後也造成網友討論,有鄉民就表示「不是說入籍中國,沒台灣護照怎麼進台灣」、「中國人要來台灣了,記得先隔離」、「現在都快速通關,沒犯法怎麼可能被攔」。

No.5 王力宏違反規定到徐若瑄家聚會

藝人王力宏去(2021)年9月從美國搭機返台,9月16日一結束隔離,就馬上前往徐若瑄家中與陳建州、范瑋琪、陳子鴻聚會,但根據當時防疫規定,就算完成14天隔離也還是要自主管理7天,應避免出入公共場所、外出全程佩戴醫用口罩,禁止參與聚會、聚餐及大型活動。

對於網友砲轟是防疫破口,王力宏也急滅火道歉,表示自己疏忽規定,「我會承擔所有違規責任,剩下的三天自主健康管理也會嚴格完成」,徐若瑄則表示,「我們疏忽相關防疫規定與其嚴重性,對不起,非常抱歉,也保證以後不會再發生」。

No.4 王喜在桃機PCR採檢時濺血

香港男演員王喜在今年4月3日從桃園國際機場入境時,接受醫護人員PCR採檢,遭捅傷鼻孔導致血流不止,讓王喜事後氣得發出口罩沾染鮮血的自拍照,要求對方「立即跟我自首」,面對疫情指揮中心發言人莊人祥的解釋仍不買單,再PO出莊人祥黑白照想抓出捅傷自己的兇手。

台灣網友看完王喜行為舉止也痛批「如果你是這樣糟蹋醫護人員,你也不值得被人尊重」,隨後王喜也發文向莊人祥致歉,表示傷口已經癒合,該醫護人員「早已得到我的原諒」,還原事發經過後也強調「沒有資格偷用你們的健保,有大病時我會買機票去第二個地方醫治」。

No.3 張惠妹演唱會屢傳確診

天后張惠妹暌違7年在小巨蛋開唱,舉辦12場「ASMR世界巡迴演唱會」,讓歌迷們都引頸期盼,不過這次遭受本土疫情升溫影響,儘管門票全數採用實名制方式、在驗票入口架設高規格立柱式抑菌器,每位觀眾均須手部消毒才能入場,不過光是看阿妹演唱會確診的人數累計逾百位,其中包含工作人員、歌迷、藝人都中鏢。

對此有網友就在臉書社團發文,「有沒有看完阿妹演唱會很後悔的」,其他人也安慰原PO「可以理解,但是不要過度緊張」、「會後悔的就代表平常自己沒有好好做防疫措施」,但也有歌迷認為「後悔不能跳而已」、「我比較後悔沒買在一樓」。

No.2 徐小可嗆指揮官陳時中「一天到晚練肖話」

女星徐小可(徐暐翎)日前在臉書粉專《漂亮是我 My Name is Beauty》扮醜直播,講到學校停課標準時火氣直升,「為什麼要全校三分之一的人確診才停課?三分之二的人是衰小嗎?」,認爲疫情指揮中心指揮官陳時中「與病毒共存」言論應考量小孩尚未打疫苗的狀況,更在鏡頭前拿著時鐘暗指陳時中「一天到晚練肖話」。

徐小可的看法也立刻引來醫生與律師批評,認為「一邊抱怨小孩沒疫苗打很危險,一邊帶小孩去餐廳吃飯,甚至出去玩,這樣就不危險?」,徐小可與阿BEN也在4月16日開直播道歉,徐小可透露「身為公眾人物,我都在學」,阿BEN也在18日直播中再次強調不要隨意散佈家人照片,「如果你要說謝謝的話,去跟買疫苗和那些防疫人員說謝謝」,呼籲外界放過他們一家人。

No.1 范瑋琪罵行政院長蘇貞昌「狗官」

歌手范瑋琪2020年1月在私人臉書發文,直指時任行政院長蘇貞昌禁止出口口罩政策是「低俗沒人格的臭流氓行為」、「這個狗官算是個人嗎?」、「王X蛋不會這麼泯滅人性」,儘管後來發文道歉表示「言多必失」,並用中英文抒發自己的心情,不過仍被眼尖網友點出英文文法錯誤,狂酸都是台灣國中一年級英文課就會學到的文法,「沒有知識霸凌的問題,這是常識」。

范瑋琪因此事沈澱1年,在2021年6月8日和林心如、梁靜茹及那那大師直播,林心如透露自己很喜歡范瑋琪的新歌《到不了》,並問她會不會再出新歌,范瑋琪卻笑稱「好符合現在」、「疫苗到不了」,雖然仍有網友不認同范瑋琪言論,不過有鄉民也現身力挺,「說實話也不行?」、「她哪句話說錯?根本就先知」。

【網路溫度計】提醒您-

◎全民防疫,勿信謠言、勿恐慌性購買。

◎根據《刑法》251條,囤積、抬高民生必需品的價格,最高關3年、罰30萬。

◎如有武漢肺炎(COVID-19)疑似症狀,請撥打:1922專線,或 0800-001922, 並依指示配戴口罩儘速就醫。

【網路溫度計調查結果之圖文,未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明:

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供,分析時間範圍為2019年12月01日至2022年4月24日。

系統觀測上萬個網站頻道,包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等,針對討論『新冠名人』相關文本進行分析,並根據網友就該議題之討論,作為本分析依據。本文所調查之結果,非參考投票、民調、網路問卷等資料,名次僅代表網路討論聲量大小,不代表網友正負評價。