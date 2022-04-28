疫情指揮中心昨日公布8822例本土案例，精神科醫師沈政男表示，以目前疫情發展來看，雙北在5月10日會達到高峰，中南部大約會落後雙北8至9天，當雙北達到高點，高雄就會新增約5到6千，若這時雙北的曲線已折彎下來，高雄的外來案例也會減少，屆時全台每日新增將會破10萬，不會只有4、5萬。

沈政男昨（27）日於個人臉書提香港與新加坡的例子說明，他們的人流指數、疫苗覆蓋率、戴口罩與社交距離都與雙北差不多，Rt值 （病例再生數）也相似，因此疫情高峰可能也是相近，他認為每日新增最多就是萬數之譜，台北頂多就是2、3萬，新北人口多一點，差不多是4、5萬。

沈政男表示，雙北在5月10日會達到高峰，這時疫情已進行約25天，總共約50萬人確診，曲線就會折彎下來，下降速度就要看防疫措施與人流指數變化，不過目前還看不出來。至於中南部，大約落後雙北8至9天，約3個複製周期，當雙北達到高點，高雄新增約5到6千，若這時雙北的曲線已折彎下來，高雄的外來案例也會減少，疫情擴散速度或可趨緩，達到壓平曲線的程度，屆時全台每日新增將會破10萬，不會只有4、5萬。

沈政男說，當然若PCR檢測量能或通報流程不夠快，可能做不出10萬這樣的數字，但實際案例就是會有這麼多，但會不會更多？也是有這個可能性，但他認為確診者未必能及時收到確診通知，可是中重症會隨著確診數增加，如果中重症比例明顯提升，社區感染黑數就增多了。

尤其是日本的黑數特別多，沈政男說，因為日本的檢測很少，每日只做10萬餘，也就是有症狀再篩檢，「台灣要不要學習日本，少少檢測就好？不用疫調，不用隔離，也不用確診，有症狀再處理就好？」要這麼做的前提是，進行所謂普遍防護（universal precaution），也就是把周遭所有人都當成確診者，不論到哪裡、跟誰在一起，都做好該有防護。當然，如果是值得脫下口罩的人或場合，那就脫吧，否則就不值得冒這個險。但日本能這麼做，而且重症率很低，前提是老人家第三劑打到9成，這一點恐怕台灣做不到。

沈政男說，台灣還是必須進行接觸者篩檢、自行居隔，以避免疫情擴大，當每日新增太多，這些都得自己來，不可能靠官方通知或管理，包括確診以後的居家休養也是如此。比較麻煩的是，如何知道自己或家人會不會變成重症？演變成重症要多久時間？一開始的跡象是什麼？因為這一點，使得整個疫情的死亡率很難推估，醫療量能會不會無法負荷，也無法預料，只能走一步算一步。

沈政男表示，現在中重症比例與佔床率看起來都還是涼涼的，然而當新增破10萬，一切就會不同。另外他也說，韓國、香港、新加坡與紐西蘭，每一國在過去三、四個月都曾經管制內用，就看雙北能撐多久了，上海在到達新增2萬前的曲線跟台灣是完全一樣，一封城曲線就折彎下來了，雙北如果進行軟性封城，比如停止內用，馬上曲線也會折彎下來，當然也可以清零，但清零在台灣已是過去式了。