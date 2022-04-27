一名在醫療院所任職的護理師抱怨，近日一名母親帶著一對姊弟到急診室求診，因有發燒、流鼻水、食慾不佳等症狀，進到診間後向醫師表示想住院，院方安排他們到急診室外做PCR篩檢，該母親才說居家快篩陽性，由於診間外有許多戴不住口罩的嬰幼兒，令她氣憤地說「真的有夠傻眼」，所幸最後3人的PCR報告都是陰性，才讓她鬆了一口氣，呼籲就醫不要再隱匿居家快篩陽性了。

原PO昨（26）日於論壇《Dcard》指出，25日一名母親帶著一對姊弟到醫院就醫，看診前先量測體溫、詢問TOCC，對方稱沒有任何接觸史、旅遊史及群聚，體溫也都正常。

沒想到這位母親一進到診間竟主述姊弟倆發燒3天，服用過退燒藥降溫，有流黃鼻涕、疑似脫水跡象，活動食慾不佳，所以想要住院，醫師只好請他們再到急診做PCR採檢，過一會原PO就接到急診室醫師電話說，姊弟倆在家快篩陽性，「你知道這件事嗎？」令她十分驚訝直呼，「真的會被氣死」。

原PO說，儘管醫護都已全副武裝，但診間外面有很多嬰幼兒及高風險的長者，甚至有些寶寶口罩根本戴不住，她氣憤地說，「真的有夠傻眼，可以把這名媽媽列入黑名單了」，不過事後這對姊弟及母親的PCR報告為陰性，令她鬆了一口氣，呼籲就醫不要再隱匿居家快篩陽性了。