國內新冠疫情大爆發，許多民眾搶打疫苗，截至25日第一劑疫苗接種率達到84.57%、第2劑79.84%、追加劑58.24%，疫苗副作用也接踵而來，台北榮民總醫院研究顯示，有43%的人打完疫苗後1到2周有掉髮狀況，但家醫科醫師陳欣湄指出，不是每種掉髮都跟疫苗有關，有一名20多歲女患者掉髮以為是疫苗副作用，檢查才發現是罹患嚴重甲狀腺亢進。

中山醫院家醫科醫師陳欣湄在《健康2.0》節目表示，門診遇到相當多打疫苗後掉髮的患者，北榮曾統計打完疫苗後出現的各種不良反應，像是疲倦、肌肉痠痛等，令人意想不到的是，掉髮的比例最高，達到43%。並指出通常與疫苗有關的掉髮，平均在施打疫苗後1至2周會出現，可能是受免疫或壓力影響，3個月內會慢慢恢復，如果超過3個月，就要懷疑是否有其他疾病。

陳欣湄說，日前有一位20多歲女子打完新冠疫苗後發現自己落髮，以為是疫苗造成，嚇得趕緊看醫生，當時她聽完患者敘述就覺得不對勁，結果一量血壓，心跳居然飆到每分鐘120下，讓她更肯定落髮原因不單純，趕快安排檢測，最後檢驗出患者患有嚴重甲狀腺亢進，已持續一、兩年，直到最近剛好打疫苗才注意到異樣。

陳欣湄強調，掉髮雖然是常見新冠疫苗副作用，但不是每種掉髮都是疫苗造成，建議還是去醫院檢查比較保險。