本土確診3天累計1.6萬例，不少家長惶惶不安，因此指揮中心也拍板讓6至11歲兒童打半劑莫德納，最快將在下周一（5月2日）開打，而家長們能自行評估是否要讓孩子接種疫苗。對此《中時新聞網》也整理出兒童打疫苗常見不良反應、誰不適合打等，8個必須知道的問題供民眾參考。

一、兒童可打哪些品牌的疫苗？

6至11歲兒童可接種半劑量（0.25 mL）的莫德納。

二、兒童兩劑疫苗的間隔時間？

兩劑疫苗施打間隔28天。

三、兒童疫苗何時打？去哪打？

目前規劃採「校園集中接種」及「合約醫療院所接種」2種模式進行，學校可先調查意願統計人數，與轄區的衛生局協調從5月2日起可以集中接種，另也提供指定醫療院所的民單給希望自行接種的人。

四、兒童打疫苗常見不良反應？

兒童常見副作用為注射部位疼痛（98.4%）、疲倦（73.1%）、頭痛（62.1%）、肌肉痛（35.3%）、畏寒（34.6%）、關節痛（21.3%）、噁心/嘔吐（29.3%）、腋下腫脹/壓痛（27.0%）、發燒（25.7%）、注射部位腫脹（22.3%）與發紅（24.0%）。

五、什麼狀況下不能夠打疫苗？

對於疫苗成分有嚴重過敏反應史，或對於先前接種的疫苗劑次發生嚴重過敏反應者將不予接種；或是罹患特殊疾病，經醫師評估認定不適合接種的人。

六、打完疫苗啥情況應快就醫？

打疫苗後持續發燒超過48小時、嚴重過敏反應如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等不適症狀應儘速就醫；另接種莫德納疫苗可能會出現極罕見的心肌炎與心包膜炎副作用，症狀多發生在打完14天內，較常出現在第二劑或年輕男性身上，若有急性或持續性胸痛、呼吸急促或心悸症狀應立刻就醫。

七、疫苗假會列入缺席紀錄嗎？

教育部規定學童接種疫苗後，若有不良反應出現，可申請疫苗假，不會列入缺席紀錄，但學生請疫苗假時，班導師必須先確認家人是否有人陪伴照顧。

八、兒童新冠疫苗真的安全嗎？

目前核准讓兒童與青少年接種的疫苗僅有mRNA疫苗，也就是莫德納與BNT兩款。根據臨床試驗認定5至11歲與12至17歲的族群打新冠疫苗是安全的。