快篩實名制今上路首日，健保系統就大當機、藥局一早無法登錄，讓藥師林士峰忍不住開罵，2年來中央經歷了口罩實名制、消費券的洗禮之後，經驗值根本毫無提升，系統還是爛的厲害，引起網友共鳴，呼叫行政院政務委員唐鳳出來，「天才IT大臣去哪了」、「唐鳳還不出來救援」。

實名制快篩今早9點開賣健保系統就當機出包，藥師林士峰早上9點半在臉書發文，怒批這次販賣快篩的藥局只有上次口罩的三分之二，怎麼系統還是爛的厲害，幾乎沒辦法登錄，「我以為這種大規模販售，經歷了口罩、消費券之後，經驗值應該會有所提升」，結果還是一樣很難登錄。不只系統不行，就連配送都有問題，「昨天甚至因爲配送的司機請假，幾乎整個苗栗頭份市的藥局，到晚上9點半都沒拿到快篩」，實在太扯。

看到快篩實名制上路首日狀況百出，網友也紛紛留言：「明明用的是同一套系統，2020年2月賣口罩的時候已經示範過一次了，2年後還會發生一樣的問題」、「配送司機請假？ 絕了，這個政府啥都有理由，唉」、「都是外包系統的錯！」，還呼叫行政院政務委員唐鳳，「天才IT外包大臣最近戲份很少」、「天才IT大臣去哪了」、「唐鳳消失好久了」，更有人酸道「不是連不進去，是一下子登錄的人太多，民衆要聰明上網才對」。

但也有人好奇，快篩試劑是必買的嗎？有什麼情況一定要自己買快篩來用，林士峰回答，「有的公司等快篩採陰之後才能上工，就算公費上路，我想自費應該也有市場」。