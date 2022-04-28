中國加強在周邊海域部署殲-20戰機(右)，以對抗美國及其盟友的F-35(左)，使得南海、東海與台海的美中對抗形勢更加針鋒相對。（圖／檔案照片）

多位美國軍事專家認為，俄羅斯無法一鼓作氣快速征服烏克蘭，如今正陷入戰爭泥沼無法自拔。為避免與普丁犯下同樣的錯誤，中共極可能用更快、更強的力度攻擊台灣，以便在美國和其他外力介入前取得勝利。

不知最近台美的「兵推」，是否因為俄烏戰爭做了大幅調整？

俄烏戰爭給了台灣幾點新的啟發：一、澤倫斯基至今依然留在首都，可以自由向各國討救兵討援助；蔡總統屆時做的到嗎？ 還能向「與台灣站在一起的國際民主國家陣營」討救兵嗎？

二、60天過去了，烏克蘭還沒淪陷，雙方已經死傷數萬，數百萬難民已經逃離祖國，到鄰國去避難；台灣能撐幾天？ 難民往哪裡跑？ 有足夠心理準備，將會死傷幾萬人？ 人口集中的都市，有足夠的地下室與防空洞容納數十萬市民待上幾天嗎？ 現在電力備載容量才2%，戰爭發生後，電力能撐得住嗎？

俄烏戰爭的教訓，會讓共軍必然集中海陸空兵力，趁著美日援軍尚未能從日本、夏威夷等基地馳援之前，在最短時間內先拿下金馬兩島，並一舉癱瘓台灣本島的防禦能力；沒能來得及逃難的民眾，極可能會主動包圍總統府，要求「塔綠班」政府立刻下台。「塔綠班」政府一旦被美軍保護，棄守逃亡，戰爭就結束了！

有綠網軍還是「七月半鴨子——不知死活」大言不慚地說：「台灣海峽只是小水溝嗎？ 中共海軍從沒打過仗，有能力飄洋過海來征服台灣嗎？」看來，這些自己不想當兵打仗、完全依賴美國救援的綠網軍，還真的是不見黃河心不死呢。

外交部長吳釗燮曾大言不慚地說，台灣已經準備好了，會讓共軍「付出慘痛的代價」。就不知他所謂的慘痛代價，是雙方各自死傷多少人？ 俄軍的將領死亡大半，就不知台軍的將領，包括三軍統帥、吳釗燮「國防部長」，是否有與台灣共存亡的決心？

戰爭沒有贏家，和平沒有輸家。要防止兩岸重蹈俄烏戰爭的覆轍，上策還是兩岸進行和平談判，避免戰爭。即令對岸將要為此會付出慘痛的代價，台灣所遭受的猛烈攻擊，必然會讓台灣名聲凋敝數年，久久無法恢復元氣。一旦兩岸中國人互相殘殺，唯一的贏家會是誰？ 大夥心知肚明。

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