烏俄戰爭進入第3個月，烏克蘭在俄羅斯的轟炸下，宛如人間煉獄，不過日前有網友在瀏覽Google地圖時發現，烏克蘭首都基輔的一處公園竟然出現一顆飄浮在半空中的詭異人頭，畫面曝光後隨即在網路上瘋傳。

根據《每日星報》報導，原PO近日在美國知名論壇《Reddit》PO出一張照片，畫面中可見，位於基輔市中心的天空家庭公園（Sky Family Park），竟然出現驚悚的靈異現象，一名沒有軀幹和四肢的長髮女子，頭部詭異的飄浮在公園的長凳上方，且雙眼無神的望著遠方，頭頂上還帶著一副太陽眼鏡，詭異景象讓人看了毛骨悚然。

畫面曝光後吸引不少網友前來朝聖，紛紛留言直呼「這是什麼異象嗎？」也有人將眼前的景象聯想為在烏俄戰爭中喪命的死者冤魂，「這肯定是鬼」、「太嚇人了」、「是烏俄冤魂」、「越看越毛」。

不過也有內行網友戳破眾人的恐怖幻想，指出這應該是在拍攝街景圖時出現了問題，因為不同的畫面被錯誤的連接在一起，才會出現這幕詭異畫面，「仔細看就會發現，長凳最上方的木條和垃圾桶的蓋子都是歪的」。