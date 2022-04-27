法國總統馬克宏成功連任，其對俄烏戰爭與歐洲局勢的影響，引發各界關注。台灣前駐法國代表呂慶龍表示，馬克宏連任很大程度歸功於，他積極擔任俄烏戰爭調停角色，雖未能成功止戰，法國人民卻看到他的努力與貢獻；他連任後，必會更積極調停戰爭，除不惜把俄、烏雙方都請來巴黎，甚至可能想辦法開出雙方都能接受的終戰條件。

呂慶龍27日接受香港媒體《中評社》訪問直言，馬克宏的連任並非意外，馬克宏在俄烏戰爭爆發後，與俄羅斯總統普丁通話十幾次，跟烏克蘭總統澤倫斯基的關係也維持得不錯，可見法國民眾普遍還是希望，法國能在國際社會扮演一定的參與者、貢獻者角色。

呂慶龍分析，巴黎過去在歷史的角色太有名了，法國應會遵循戴高樂時代的兩個方向：既走自己的獨立外交路線，可是又不會跟美國疏遠。呂認為，馬克宏之後一定會繼續與俄、烏雙方斡旋，甚至想辦法把兩國拉到巴黎去促成和平協議，新的巴黎條約出現也並非不可能。

針對俄烏戰爭，呂慶龍指出，馬克宏一定會更努力去調停，甚至拚命斡旋到最後一刻，因雙方目前僵持不下，如何找到「平衡點」就很重要，時間拖愈久對經濟的衝擊就愈大。所以雙方必須尋求出能共同接受的條件，這是高難度的挑戰，也更需第三方的交涉，法國看來會積極扮演這個角色，而這也是法國人民所期待的。