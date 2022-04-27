俄羅斯總統普丁與國防部長蕭依古於4月21日一場電視轉播會議，影片中的普丁幾無強人態勢，臉部頸部浮腫，人坐在椅上，右腳持續在地板打著拍子，最怪異的是，右手卻緊抓桌角。

外電報導，曾任烏克蘭政府、俄羅斯政府經濟顧問的瑞典經濟學家阿斯倫德（Anders Aslund）分析影片畫面後，指出普丁、蕭依古兩人「情緒低落，健康狀況不佳」。

例如，蕭依古向普丁發言時，必須照稿唸出，且口齒不清，坐姿不好，表現不佳，這顯示之前傳出他仍罹患心臟病的傳聞，可能是真的。

至於普丁的表現，更是令許多專家覺得怪異，在短短2分多鐘的官方影片中，他右手幾乎都緊抓桌角，甚至用力到手部有點發白，彷彿一放手，整個人就垮下來。

外電引述美國德州理工大學肢體語言專家布西（Erik Bucy）的分析，認為，普丁身體衰弱的程度令人吃驚，「這不是健康普丁的模樣，而像是一個越來越虛弱，似乎無法在椅子上坐直。」

外界傳言，普丁的臉部和頸部腫脹，疑似與甲狀腺癌，接受類固醇治療有關，莫斯科中央臨床醫院醫生塞利瓦諾夫（Yevgeny Selivanov）多次飛往普丁最愛的黑海度假勝地索契，而該名醫師為治療甲狀腺癌的權威，論文題目「老年甲狀腺癌患者的診斷和手術治療特點」。

台灣癌症基金會資料顯示，甲狀腺結節就是甲狀腺組織增生形成腫塊，相當常見，好發於成年女性，常因甲狀腺結節而尋求診治，或是下頸部腫脹，就醫時被確診。

部分患者則是其他原因接受檢查而意外確診，例如，在耳鼻喉科頸部觸診檢查、頭頸部電腦斷層或核磁共振、頸部超音波甚至正子掃描等。大部份甲狀腺結節是良性的，佔90%以上；少數會是惡性的（癌症），約占4%至6.5%。

至於普丁的臉部頸部腫脹，加上極度疲倦，是否與甲狀腺癌有關？從外電新聞的資料有限，其實很難從中做出判斷。

北投健康管理醫院主任沈彥君表示，早期甲狀腺癌幾乎沒有症狀，難以察覺，需透過超音波檢查，才有機會早期診斷。

建議民眾，若出現下列5大症狀：（1）脖子有局部腫大或腫塊、（2）頸部疼痛、（3）吞嚥困難、容易嗆到、（4）持續性咳嗽、聲音沙啞、（5）呼吸困難等，就應該立即就醫接受檢查，以確定為良性的甲狀腺結節腫大或惡性腫瘤。