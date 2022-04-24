俄羅斯國防部剛發布了一項擢昇令，俄羅斯陸軍第64 摩托步兵旅旅長的阿扎特別克•奧穆爾別科夫(Omurbekov Azadbek)升級為上校，他是開戰後第一個明顯升階的軍人。值得注意的是，64步兵旅參與基輔西北部的攻勢作戰，對戈斯托梅利、布查、伊爾平的破壞極重，被西方稱為「布查屠夫」。

雖然俄軍在兩周期己主動撤出布查，但是在俄國國防部的新聞稿中仍然讚揚奧穆爾別科夫的表現，標有“#HeroesZ”(英雄們Z)的電報這樣寫：「在三個星期內，由奧穆爾別科夫上校領導的團級單位動用坦克、步兵車輛和重型火砲，擊退50多次敵人的進擊」，好像俄軍才是抵抗入侵的那一方。

Putin, Buça’da sivilleri katleden tugayın komutanı Omurbekov Azatbek Asanbekovich'e albay unvanı vererek terfi ettirdi. pic.twitter.com/Mg2iPhQIel — Clash Report (@clashreport) April 23, 2022

烏克蘭國防批評：「在文明世界裡，他是個劊子手、殺人犯、強姦犯、搶劫犯，但是令我們感到震驚的是，克里姆林宮說他是一個英雄，把這樣的壞人升階，必然產生鼓勵俄軍繼續犯下新的戰爭罪行的效果。」

雖然外界對64 摩托步兵旅有很大的批評，但是在俄國是另一番的說法。普丁在本月稍早時，將64 摩托步兵授與「守衛者」之名，肯定他們在戰場上的表現。

奧穆爾別科夫是烏茲別克境內的卡拉卡爾帕克斯坦共和國人，在族裔上是蒙古族，因此外表是黃種人。